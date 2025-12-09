VIDEO: Policía lanza cono de seguridad a motociclista y estuvo a punto de causar una tragedia

La acción del oficial quedó grabada en un video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales porque no se muestra alguna acción que motivara la agresión del policía.

Cuando los conductores tienen que pasar por algún retén de la policía y sujetarse a inspecciones, en ocasiones se enfrentan a malos tratos por parte de agentes que no suelen tener los mejores modos para dirigirse a ellos y solicitarles que se detengan para llevar a cabo la inspección.

También en ocasiones, suelen recurrir a prácticas cuestionables para disuadir a los conductores de alguna acción. Así ocurrió con un motociclista en Honduras, cuando al circular por una carretera, un policía le lanzó un cono de seguridad y estuvo a punto de provocar una tragedia.

Directo a la cabeza

En las imágenes se puede ver cómo el motociclista circula por una carretera, ante la presencia de policías en los costados de la vialidad; la toma deja ver algunos conos de seguridad que aparentemente estarían delimitando la zona de un operativo de vigilancia.

Cuando el motociclista pasa junto a uno de los policías, éste le lanza un cono de seguridad directo a la cabeza, por lo que el conductor de la motocicleta pierde el control de su vehículo y derrapa, cayendo sobre el pavimento muy cerca de una camioneta que circula a solo unos centímetros delante de él.

🚨 ¡IMPACTANTE! 🚨 | Graban el momento exacto en que, durante un operativo, un agente policial lanza un cono de seguridad contra un motociclista, provocando que derrape en plena carretera. #RCVNoticias Visita https://t.co/Ew9tC2JUBD pic.twitter.com/Ut6sW22qzH — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) December 8, 2025

Internautas externan opiniones encontradas

Los usuarios de redes sociales que han visto el video han externado opiniones encontradas. Algunos opinan que si bien el método fue cuestionable, logró su objetivo de detener al motociclista, al que tachan de infractor; otros cuestionaron la acción del policía, tachando la acción de abusiva. Estos son algunos de los comentarios que externaron:

Los medios serán cuestionables, pero el resultado es un 10/10. No solo que detuvo al motociclista infractor, si no que además le enseño una muy buena lección.

Es hora de que a los guardias de tránsito les den dotación y instrucción de como y cuándo usarla, una persona no debe volverse un retén de tránsito, NUNCA.

Yo siempre he sido crítico de los policías abusivos. Hoy en esta acción digo muy bien hecho! Si no tienes nada que temer párate es un operativo.

Qué clase de agente policial es ese, pudo provocar tremendo accidente si la motocicleta va encima de otros autos, quizás sí pasó eso pero no se ve en el video, incluso el motociclista ser arrollado.

Que rico, ojalá saquen al guarda de su cargo y que el man no tenga seguro y le toque pagar todo a él.

Entonces un agente de tránsito crea un accidente de tránsito y no se le puede hacer nada.

