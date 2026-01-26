60% de comerciantes no se instalaron en rodantes de Tampico por el frío

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Las bajas temperaturas registradas en Tampico provocaron que 60 por ciento de los comerciantes no se instalaran este lunes en los mercados sobre ruedas, afectando principalmente a personas adultas mayores que dependen de esta actividad para su sustento.

La presidenta de la Comisión de Mercados en el Cabildo de Tampico, Marta Alicia Quiroz Cortez, informó que en los rodantes del municipio participan cerca de 2 mil comerciantes, de los cuales aproximadamente mil 200 son adultos mayores, algunos hasta con 50 años de antigüedad laboral, quienes incluso han cedido el trabajo a hijos o familiares cercanos bajo el mismo permiso.

«Hace mucho frío. Hoy los rodantes de lunes, que es en la López Portillo, Borreguera, Puertas Coloradas, Morelos, Golfo, Villahermosa, aproximadamente 60 por ciento de oferentes no se instalaron por el frío»

La edil explicó que, aunque el reglamento de mercados contempla sanciones por inasistencias, debido a las condiciones climatológicas no se aplicarán faltas a quienes hayan optado por resguardarse.

«No se les van a cobrar faltas, no se les van a poner faltas. Tenemos que ser un poquito accesibles con ellos; hay personas muy mayores entre los oferentes. Si no se instalaron es por cuidar su salud y es respetable. Tengan la plena seguridad que en estos días de frío, quien no se instale por cuidar su salud no va a ser sancionado de ninguna manera. Las faltas se les van contando»

Quiroz Cortez señaló que en caso de ausentismo, los comerciantes deben notificar a la Dirección de Mercados para evitar que se les registre una falta administrativa.

Recordó que en administraciones pasadas sí se cobraban las faltas a los comerciantes de mercados rodantes; sin embargo, actualmente no se está aplicando esta medida, aunque reconoció que el control es necesario para evitar que otras personas ocupen los espacios.

Finalmente, indicó que existen casos de oferentes que por enfermedad no se han instalado desde hace dos años, situación que es reportada mediante un informe ante la Dirección de Mercados para mantener vigente su permiso.