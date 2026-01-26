Abre la UAT registro para ingreso de nuevos estudiantes

Con una alta demanda de aspirantes y una oferta de más de 90 programas educativos (licenciaturas, ingenierías y técnico superior), este lunes 26 de enero se inicia el proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar Otoño 2026.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) abre este lunes 26 de enero el registro de aspirantes a nuevo ingreso correspondiente al período escolar 2026-3 (Otoño 2026) de esta casa de estudios.

El proceso se llevará a cabo en línea a través del sitio https://aspirantes.uat.edu.mx/ y, para este procedimiento, la información está disponible en las redes sociales y sitios oficiales de la Universidad y de las respectivas facultades y unidades académicas.

Actualmente, la UAT cuenta con una oferta de más de 90 programas educativos, distribuidos en las dependencias académicas de las zonas Norte, Centro y Sur del estado, lo que permite atender las distintas vocaciones productivas, sociales y culturales de Tamaulipas.

Mediante el sitio oficial https://www.uat.edu.mx/oferta-educativa se pueden consultar las carreras de licenciatura, ingeniería y técnico superior universitario, así como las opciones en modalidad a distancia.

Bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, la UAT ha abierto carreras de nueva creación, además de ofrecer programas educativos tradicionales como nuevas opciones en otras sedes universitarias.

En la UAM Río Bravo se abrió la carrera de Ingeniero Agrónomo; en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo se creó la Licenciatura en Autotransporte de Carga y, por primera vez, se ofrece la Licenciatura en Psicología; en la UAM Reynosa Rodhe se incorpora la carrera de Contador Público y Finanzas; mientras que en la UAM Reynosa Aztlán se abrió Enfermería y Psicología.

Por su parte, la Facultad de Ingeniería Tampico ofrece las nuevas carreras de Ingeniería en Desarrollo Sostenible e Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; en la Facultad de Medicina Tampico se han abierto las carreras de Ingeniero Biomédico, Licenciado en Atención Profesional de la Salud y Licenciado en Ciencias Aplicadas al Deporte.

En tanto que en el Campus Victoria se abrió una extensión de la Facultad de Arquitectura de Tampico; en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asimismo, se ofrecen las nuevas carreras en línea Ingeniero en Ciencia de Datos, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y la Licenciatura en Educación y Tecnologías Emergentes, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.