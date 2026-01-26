Adelanta DGETI una semana inicio de semestre 2026

Será a partir del próximo lunes 3 de febrero, que los planteles de CETIS y CBTIS retomarán actividades académicas regulares, cuando originalmente el calendario marcaba el regreso hasta el día 9

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Tamaulipas, la DGETI en ajustó el calendario y adelantó una semana el arranque del segundo semestre del actual ciclo escolar 2025-2026.

Y de debido a lo anterior, será a partir del próximo lunes 3 de febrero, que los planteles de CETIS y CBTIS retomarán actividades académicas regulares, cuando originalmente el calendario marcaba el regreso hasta el día 9.

Dicha información, fue brindada en entrevista a Expreso por parte de Marcos Saldaña García, director del CBTIS 236 de Ciudad Victoria, quien explicó que la modificación obedece a una reestructuración del calendario escolar determinada por las autoridades educativas de ese subsistema.

“Estaba prevista la entrada el 9 de febrero, pero se hizo un ajuste y vamos a ingresar el día 3; ya se informó a los tutores y a los alumnos para evitar confusiones”, precisó.

El directivo subrayó que los planteles se encuentran listos para recibir a la comunidad estudiantil, aun cuando durante estas semanas se han mantenido actividades con alumnos en recursamientos, extraordinarios y regularizaciones.

“Ya estamos trabajando y preparados para iniciar de manera normal y regular”, señaló, al tiempo que reiteró el llamado a padres de familia para que tomen nota del nuevo arranque.

“No es el 9, es el 3, ya la próxima semana”.

Así también. Saldaña García puntualizó que el adelanto aplica en todo el estado para los planteles del subsistema DGETI, y que el inicio inmediato permitirá enlazar el semestre con una agenda intensa de actividades formativas y representativas.

En ese contexto, informó que apenas iniciado el ciclo, alumnos del CBTIS 236 participarán en el Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC), que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero en Tampico, donde el plantel estará representado en disciplinas como danza, teatro, poesía y otras expresiones culturales, marcando así un arranque de semestre activo y con proyección estatal y nacional.