Arturo Soto Medina estuvo preso 4 meses en Veracruz por llamarse igual que un secuestrador

Arturo Soto Medina, empleado del ayuntamiento de Minatitlán, fue detenido por un secuestro que no cometió por llamarse igual que una persona señalada por el crimen.

Las decisiones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, en el ámbito de la Fiscalía General de Justicia van de mal en peor al convertir a ciudadanos honestos y trabajadores en imputados sin evidencia contundente en su contra.

Es el caso de Arturo Soto Medina, empleado del ayuntamiento de Minatitlán, desde hace años y quien permaneció cuatro meses en prisión al ser acusado de un delito de secuestro ocurrido en el 2022, tan solo por llamarse igual que un presunto delincuente.

En todo el tiempo que estuvo privado de su libertad Arturo Soto, el personal de la fiscalía dirigida actualmente por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre – propuesta por Nahle García en diciembre del 2025 – nunca se presentó ante la autoridad judicial para sostener sus acusaciones, argumentaron «falta de personal» y «periodos vacacionales».

En cambio, Soto Medina y familiares sostuvieron desde el primer momento de la detención que se trataba de un atropello e injusticia debido a que el 22 de febrero del 2022, fecha en la que sucedió el secuestro que le imputaron, Soto acudió a su trabajo y más tarde se trasladó a una escuela ubicada en Capoacan.

El secuestro que se le imputó sucedió a 300 kilómetros de distancia de los lugares en los que Soto Medina estuvo presente el 22 de febrero del 2022.

Sobreseen caso

Luego de cuatro meses interno en una cárcel de Veracruz que le provocó daño emocional, económico, familiar y afectaciones en su salud física, un juez determinó el sobreseimiento del caso y la libertad absoluta de Arturo Soto al comprobarse que se trató de una equivocación que surgió por llamarse igual que el presunto secuestrador.

La resolución judicial emitida este fin de semana generó alegría en todos los seres queridos de Arturo Soto, quien ahora podrá evaluar si demanda o no por la vía civil a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz por el daño moral que le generaron al recluirlo en una cárcel sin tener evidencia suficiente contra él y por insistir «encarnizadamente» durante la última diligencia en su culpabilidad, a decir de su abogada defensora, Victoria Eugenia Morales Aguirre.

En seguida, Morales Aguirre convocó a la recomendada de la gobernadora Nahle García a que a «esos malos funcionarios que tienen ahí les den clases, les den cursos de relaciones humanas, cursos de transparencia, cursos de no casarse con una verdad que ellos crean en su mente y que hicieron hasta lo imposible por dejar a un inocente en la cárcel» enfatizó.

La anterior fiscal general de justicia de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns tampoco hizo caso de los documentos probatorios que desde el inicio demostraban ilegal la detención del trabajador del área de alumbrado público de Minatitlán.

