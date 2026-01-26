Frío activa operativo de PC en Victoria

Se exhorta a la población a abrigarse, extremar cuidado con el uso de calentadores

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La madrugada helada que cubrió a la capital del estado obligó a reforzar las acciones de auxilio para quienes enfrentan el frío a la intemperie.

Ante el marcado descenso de temperatura, Protección Civil Tamaulipas, en coordinación con Protección Civil de Victoria, activó la noche del domingo el Operativo Carrusel, con el objetivo de salvaguardar la integridad de personas en situación de calle.

Durante los recorridos realizados en distintos sectores de la ciudad, el personal brindó atención médica básica, entregó alimentos calientes y cobijas, y logró asistir a un total de 17 personas que se encontraban expuestas a las bajas temperaturas.

De este grupo, dos personas (un hombre y una mujer) aceptaron ser trasladadas al albergue del CEDIF No. 1 para resguardarse del frío extremo.

Autoridades de Protección Civil informaron que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas continuarán por debajo de los 5 grados centígrados, por lo que el operativo se mantendrá activo de manera permanente, tanto de día como de noche, en plazas públicas, avenidas y puntos donde comúnmente pernoctan personas en situación de calle.

Asimismo, se exhortó a la población a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y tener especial cuidado con el uso de calentadores y aparatos eléctricos para evitar accidentes.

En caso de detectar a personas en condición vulnerable o requerir apoyo, se pidió comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 para que personal de Protección Civil acuda a brindar la atención necesaria.

Puntos de atención durante el operativo:

•1 persona en 19 Carrera Torres.

•1 persona en calle Juárez.

•1 persona en 6 y 7 Simón Bolívar.

•1 persona en avenida de la Unidad y calle Loma Encantada, fraccionamiento Alta Vista.

•1 persona en el IMSS La Loma.

•8 personas en 21 y 22 Méndez, afuera del Hospital Civil.

•2 personas trasladadas al albergue (un hombre y una mujer).

•2 personas en carretera Matamoros con calle Mina y Carrera Torres.