Atienden a 26 personas en Refugio Temporal Invernal por frío en Tampico

Tres varones rechazaron acudir al Refugio

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las bajas temperaturas registradas en Tampico, de 9 grados centígrados con sensación térmica de 6, derivaron en la atención de 26 personas en situación de calle (23 hombres y 3 mujeres) en el Refugio Temporal Invernal ubicado en la zona centro de la ciudad.

«Atendimos en total fueron 24 personas aquí, 21 hombres y 3 mujeres; hace unos momentos acaban de ingresar dos personas más», informó el director de Protección Civil Tampico, Marín Flores.

Indicó que por instrucción de la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, la tarde-noche del domingo entre 18:30 a 23:30 horas se implementó el operativo Carrusel, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Estatal, Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos, Tránsito y voluntarios, recorriendo diversos sectores del municipio y en la madrugada los tragahumo continuaron con esas acciones.

Durante el operativo, tres personas del sexo masculino rechazaron ser trasladadas al Refugio, por lo que se les brindó apoyo en el lugar.

«Íbamos invitando a las personas en situación de calle a venirse al Refugio para que los atendiéramos con resguardo, alimentación y servicio médico. A algunos no pudimos moverlos porque no quieren; cuando no se logra el convencimiento, se les entrega alimentación, cobija y colchonetas. En el recorrido que me tocó, tres personas no quisieron venir: una en la laguna del Carpintero y dos en el centro»

Marín Flores dijo que en la zona norte de Tampico no se detectaron personas que requirieran apoyo durante el recorrido más reciente y recordó que en semanas anteriores solamente una persona fue trasladada desde una delegación municipal al Refugio Temporal.

El funcionario municipal dijo que en las últimas dos semanas, el Refugio Temporal Invernal ha brindado cerca de 220 atenciones a personas vulnerables ante las condiciones climatológicas.

«Es importante que la sociedad civil, a través del 911, nos informe cuando detecte personas en situación de calle para poder acudir y brindarles atención»

Finalmente, el director de Protección Civil Tampico advirtió que las bajas temperaturas continuarán durante la semana y se intensificarán el fin de semana, por lo que se mantendrán activos los operativos de resguardo para proteger a las personas en situación de calle.