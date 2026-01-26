Auto de ruta choca con carro estacionado

Cuatro pasajeros fueron valorados por personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Una falla mecánica provocó que un vehículo del transporte público se impactara contra un carro estacionado, en la colonia Tamaulipas.

Fue en la calle 2 de enero, entre Elías Piña y Volantín, donde ocurrió el accidente.

Un Hyundai Atos de la ruta Tampico Madero fue la unidad involucrada en el percance.

El vehículo se desplazaba por la 2 de enero de sur a norte y al llegar a ese punto, tuvo una falla mecánica lo que ocasionó que el chofer perdiera el control del volante para luego impactar el costado izquierdo de una camioneta Chevrolet que estaba estacionada.

Los cuatro pasajeros quedaron algo lastimados tras el choque, siendo atendidos por los voluntarios.

Las lesiones que presentaban no eran de gravedad.

Acudieron elementos de Tránsito para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.