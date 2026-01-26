Camioneta cae a canal a cielo abierto en Tampico

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el interior de un canal a cielo abierto, terminó una camioneta que circulaba sobre la avenida Monterrey, en Tampico.

No obstante lo aparatoso del accidente, el conductor no resultó lesionado.

El percance ocurrió la noche del domingo en esa vialidad, a la altura de la colonia Natividad Garza Leal.

El vehículo afectado es una Ford Eco Sport en color rojo, con matrícula del estado de Tamaulipas.

La unidad se desplazaba de norte a sur por la avenida aparentemente a velocidad inmoderada.

Fue a la altura de ese populoso sector, donde el operador perdió el control de la unidad para luego caer al interior del canal a cielo abierto ubicado a un costado de la arteria.

Elementos de Tránsito se trasladaron al lugar al igual que bomberos municipales.

Por fortuna, el conductor salió prácticamente ileso del vehículo que quedó con fuertes daños.

En el sitio se realizaron maniobras para extraer la camioneta y llevarla al mesón municipal.