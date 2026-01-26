Cirugías estéticas irregulares encienden alertas sanitarias

Durante el último año se detectaron más de 10 procedimientos quirúrgicos realizados por personas que no cuentan con la especialidad médica requerida

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) identificó a la cirugía estética como el principal riesgo sanitario en Tamaulipas, particularmente en municipios de la frontera donde existe una alta demanda de pacientes locales y de turismo médico.

Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, titular de COEPRIS en el estado, confirmó que durante el último año se detectaron más de 10 procedimientos quirúrgicos realizados por personas que no cuentan con la especialidad médica requerida, principalmente en el área de cirugía estética.

“El principal riesgo que tenemos ahorita es la cirugía estética, sobre todo en la zona de la frontera”, advirtió el funcionario estatal, al señalar que estas prácticas ponen en riesgo directo la salud y la vida de los pacientes.

Rebolledo Urcádiz explicó que la mayor preocupación radica en que médicos con estudios no reconocidos o con simples maestrías en cirugía estética realizaron procedimientos quirúrgicos que legalmente no están permitidos.

“Queremos evitar lo que se había dado en el pasado, de que médicos con una maestría en cirugía estética pudieran hacer procedimientos quirúrgicos”, subrayó el titular de COEPRIS.

Las acciones de vigilancia se concentran en municipios como Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, donde la llegada de pacientes de otros estados e incluso del extranjero incrementa el riesgo sanitario.

“Vamos a estar cerca de los hospitales, acompañándolos, para que quienes realicen las cirugías sean gente totalmente entrenada y certificada”, sostuvo el funcionario.

COEPRIS reiteró que la prioridad es garantizar que la atención médica privada ofrezca condiciones de seguridad, calidad y legalidad, especialmente en un sector tan sensible como el de la cirugía estética.