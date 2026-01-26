Corey Harrison de ‘El Precio de la Historia’ choca su moto y se rompe 11 costillas

Corey Harrison, conductor del popular programa El Precio de la Historia, sufrió un fuerte accidente cuando viajaba en su motocicleta. La noticia fue dada a conocer por el propio Corey a través de sus redes sociales, quien a pesar de lo aparatoso del accidente dijo encontrarse bien.

«Bastante jodido, pero estoy bien. Las barras de protección (del motor) son increíbles. Tres noches en el hospital, 11 fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, Papá, parece que me voy a perder tu boda», escribió Harrison.

El conductor acompañó la publicación de algunas fotografías en las que se le ve en la cama de un hospital, con las manos vendadas y heridas en el rostro, así como radiografías que indican las fracturas en la caja torácica.

Corey no dio más detalles del accidente

El hijo de Rick Harrison, propietario de la tienda de empeños Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas, y protagonista principal del exitoso reality show, El Precio de la Historia, no abundó en detalles sobre el accidente que sufrió y tampoco sobre la ceremonia de de su padre, quien el pasado 3 de enero anunció que contrajo nupcias con Angie Polushkin, a quien conoció en 2023.

El enlace ocurrió a casi 2 meses de Joanne, la madre de Rick, quien perdió la vida a los 85 años de edad, y casi dos años después del fallecimiento de su hijo Adam.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

2 años de la muerte de su hermano, Adam

Adam Harrison, uno de los 3 hijos de Rick, perdió la vida en Las Vegas, en enero de 2024, a la edad de 39 años. Laura Herlovich, portavoz de la familia Harrison, confirmó la muerte de Adam y afirmó que esta se debió a una presunta sobredosis de drogas

Y a pesar del enorme éxito que El Precio de la Historia ha tenido en televisión desde 2009, cuando se estrenó, Adam Harrison no apareció en el reality show.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO