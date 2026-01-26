Este es el primer megapuente de 2026

El primer puente de enero será de cuatro días de descanso para los estudiantes, aquí te explico las fechas y los días que debes tomar en cuenta

Hay buenas noticias para los estudiantes, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el primer megapuente del 2026 y está muy cerca. Serán cuatro días de descanso para los estudiantes de educación básica, es decir para quienes cursan preescolar, primaria y secundaria.

El primer puente de la SEP de este 2026 es una oportunidad excelente para que los estudiantes disfruten de un descanso tras reintegrarse a clases luego de las vacaciones de fin de año. De acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el descanso del mes de enero empezará el viernes 30 de enero y terminará el lunes 2 de febrero de 2026. Los estudiantes deberán volver a las aulas el martes 3 de febrero.

Ya está aquí el MEGAPUENTE de enero; fechas oficiales sin clases

Toma en cuenta las fechas en que no habrá clases por el megapuente de enero, pues es importante que padres, madres y tutores lo sepan:

Viernes 30 de enero de 2026: Consejo Técnico Escolar

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Lunes 2 de febrero: suspensión de clases por conmemoración del Día de la Constitución Mexicana

Ojo aquí, pues aunque el Día de la Constitución Mexicana es el 5 de febrero, esta fecha se recorre en el calendario escolar al lunes 2 de febrero. Por ello todos los estudiantes podrán disfrutar del Día de la Candelaria en familia.

¿Qué alumnos podrán disfrutar del megapuente de enero?

De acuerdo con la SEP, este primer puente escolar de 2026 aplicará para todos los estudiantes:

Alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El 2 de febrero es festivo oficial

Las buenas noticias también aplican para los trabajadores, pues el lunes 2 de febrero es festivo oficial, por lo que habrá descanso para un gran sector de empleados, ya que está marcado como día de descanso obligatorio, según el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Los empleados del sector público y privado disfrutarán de un fin de semana largo de tres días:

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

Lunes 2 de febrero

El regreso a las oficina será el martes 3 de febrero. Ojo aquí, pues los trabajadores que laboren el 2 de febrero deberán recibir un pago extra por tratarse de un feriado oficial.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO