Frío paraliza la educación en Tamaulipas

El ausentismo representó aproximadamente 724 mil alumnos de nivel básico que no acudieron a clases durante la jornada

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El frente frío número 30 provocó una jornada atípica en el sistema educativo de Tamaulipas, al registrarse la inasistencia de cerca del 85 por ciento del alumnado de educación básica en todo el estado, como consecuencia de las temperaturas extremas que se presentaron principalmente en la zona fronteriza y en municipios del centro y altiplano.

De acuerdo con el Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, las condiciones climatológicas activaron los protocolos oficiales que permiten la suspensión de clases cuando el termómetro desciende por debajo de cero grados, así como la inasistencia justificada cuando se registran temperaturas entre uno y cinco grados centígrados, priorizando la salud de niñas, niños y adolescentes.

En cifras absolutas, el ausentismo representó aproximadamente 724 mil alumnos de nivel básico que no acudieron a clases durante la jornada, en un contexto en el que la educación media superior aún no inicia actividades, por lo que el impacto se concentró exclusivamente en educación básica.

Frontera sin clases y centro vacío

Valdez García explicó que en toda la franja fronteriza del estado se determinó la suspensión de clases debido a temperaturas bajo cero. Nuevo Laredo reportó menos dos grados centígrados, mientras que Reynosa y Matamoros registraron menos un grado, condiciones que se extendieron a municipios como Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Mier y Guerrero.

En la zona centro y la región cañera, aunque el termómetro marcó entre tres y cuatro grados, las escuelas permanecieron abiertas por disposición oficial; sin embargo, la asistencia fue mínima. El titular de Educación señaló que apenas 3 por ciento del alumnado acudió a las aulas, lo que se tradujo en un ausentismo cercano al 95 por ciento, pese a que el servicio educativo se mantuvo disponible.

Durante recorridos realizados por autoridades educativas, se constató el impacto directo del clima extremo, con planteles de educación secundaria y primaria operando con apenas dos o tres alumnos presentes.

Sur con mayor asistencia y atención a la infraestructura

El escenario fue distinto en la zona sur del estado. Municipios como Ciudad Madero, Altamira y Tampico, donde se registraron temperaturas cercanas a los nueve grados centígrados, alcanzaron una asistencia aproximada del 45 por ciento, mientras que en la zona cañera y el altiplano se reportaron niveles de asistencia de entre 36 y 37 por ciento.

En cuanto a la infraestructura escolar, Miguel Ángel Valdez García precisó que no se reportaron daños mayores, al tratarse de un frente frío seco. No obstante, reconoció que existen planteles que requieren trabajos de impermeabilización y mantenimiento, particularmente ante escenarios de frío combinado con lluvia.

Para atender estas necesidades, informó que este año se destinarán recursos del programa La Escuela es Nuestra, con una inversión superior a 360 millones de pesos, además de aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, por alrededor de 350 millones de pesos, destinados al mantenimiento de aulas, sistemas eléctricos y equipos de climatización.

El Secretario de Educación adelantó que, de mantenerse las bajas temperaturas, podría repetirse un alto nivel de inasistencia en los próximos días, reiterando que cuando el termómetro se ubica entre uno y cinco grados, la asistencia queda a consideración de madres y padres de familia, mientras que por debajo de cero se contempla la suspensión del servicio educativo.