Implementan clases a distancia por frío en Tampico

Autoridades educativas implementaron clases a distancia como medida preventiva para proteger la salud de más de 40 mil estudiantes de 389 escuelas públicas y privadas de nivel básico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Ante las bajas temperaturas registradas en Tampico, autoridades educativas implementaron clases a distancia como medida preventiva para proteger la salud de más de 40 mil estudiantes de 389 escuelas públicas y privadas de nivel básico, desde preescolar hasta secundaria.

La estrategia fue aplicada este lunes por indicación de directivos escolares, luego de registrarse un marcado ausentismo, que alcanzó hasta el 100 por ciento en planteles de la colonia Morelos, y un promedio del 90 por ciento en todo el municipio, informó Vladimir Castellanos García, integrante de la Comisión de Educación en el Cabildo de Tampico.

«Previendo que iba a haber una situación en el sur de Tamaulipas, específicamente aquí en Tampico, las temperaturas llegaron a 9 grados con sensación térmica de 7, que ya es inusual. Se estableció la estrategia de estar vinculados por medio de WhatsApp, Zoom y Classroom para que los niños sigan en contacto con sus maestros, hagan actividades y tareas desde casa, y así evitar cualquier enfermedad respiratoria que ponga en riesgo a nuestras niñas y niños»

El regidor recordó que conforme al comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas, queda a criterio de los padres de familia enviar o no a sus hijos a las aulas, y precisó que las inasistencias están justificadas.

«A partir de los 5 grados, principalmente en la frontera; aquí en el sur, 10 grados, 7 u 8 con sensación térmica ya es muy frío para nosotros. La humedad es alta en Tampico, es una zona muy húmeda. Hoy y mañana se encontrará muy frío el sur de Tamaulipas, el puerto jaibo»

Expresó que: «En muchas secundarias, donde regularmente hay mayor asistencia, también estuvieron por debajo del 10 por ciento, y hay reporte en escuelas de la colonia Morelos donde hubo cero alumnos»

Castellanos García dijo que la prioridad es salvaguardar a las y los estudiantes en sus hogares durante este lunes y martes, y confió en que las condiciones climatológicas mejoren entre miércoles y jueves, aunque advirtió que para la próxima semana se prevé un nuevo descenso de temperatura.