Imprudente motociclista se estrelló atrás de una camioneta

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El no respetar la distancia reglamentaria con la unidad que circulaba por delante, provocó que un motociclista se estrellara atrás de una camioneta, resultando con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

El incidente ocurrió la tarde de este lunes sobre la Avenida de la Industria, a la altura de la agencia automotriz Nissan en el municipio de Altamira, poco antes de llegar al puente conocido como «El Barquito».

De acuerdo el reporte proporcionado por personal de tránsito que tomó conocimiento de los hechos, el motociclista circulaba rumbo al norte procedente de la línea divisoria y se impactó en la parte trasera de una camioneta Nissan X-Trail color blanco con placas de Tamaulipas.

El joven quedó tendido sobre el pavimento, hasta donde llegaron paramédicos que le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital, mientras que el personal vial se encargó de tomar conocimiento de los hechos.