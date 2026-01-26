Mantiene Educación protocolos por bajas temperaturas en Tamaulipas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que se mantienen vigentes los protocolos y recomendaciones escolares ante las bajas temperaturas que continuarán este martes 27 de enero, de acuerdo con el pronóstico climático para la entidad.

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal reiteró que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles cuando el termómetro descienda a cero grados centígrados o menos, como parte de las medidas preventivas para proteger la salud de la comunidad escolar.

Asimismo, precisó que en los municipios donde las temperaturas se ubiquen entre cinco y un grado centígrados, la asistencia a clases quedará a decisión de madres, padres y tutores, quienes deberán valorar las condiciones climáticas y de traslado de las y los estudiantes.

La Secretaría de Educación destacó que estas acciones tienen como objetivo cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes, evitando su exposición a condiciones extremas propias de la temporada invernal.

El comunicado subraya que los protocolos se mantendrán activos mientras persistan las condiciones adversas, por lo que no se descartan ajustes conforme evolucione el clima en las distintas regiones del estado.

Finalmente, la SET recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional, a fin de conocer oportunamente cualquier actualización relacionada con el clima y sus efectos en el ámbito educativo.