Retiran invasión de mercancía en la periferia de los mercados municipales de Tampico

Las acciones se concentrarán en las calles Fray Andrés de Olmos y Héroe de Nacozari, donde se detectó a 15 oferentes incurriendo en esta irregularidad

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- A partir de este lunes, el Ayuntamiento de Tampico aplicará sanciones administrativas de hasta 2 mil 263 pesos, además de la intervención de personal de Vía Pública, a locatarios que continúen invadiendo banquetas y vialidades en la periferia de los mercados municipales Tampico y Francisco I. Madero, tras vencer el plazo de 72 horas otorgado para el retiro voluntario de mercancía.

Las acciones se concentrarán en las calles Fray Andrés de Olmos y Héroe de Nacozari, donde se detectó a 15 oferentes incurriendo en esta irregularidad, informó el director de Mercados del Ayuntamiento de Tampico, Aurelio Cantú Díaz.

«Máximo de 20 UMAS… Todos los locatarios sobre la calle Olmos, la peatonal, los que están sobre Héroe de Nacozari deben de retirarse. Ya se les exhortó mediante un oficio, un aviso que se les hizo llegar que tenían 72 horas para retirar sus productos. Hay quienes hicieron caso omiso»

El funcionario municipal señaló que los propios comerciantes reconocieron incurrir en una falta, al utilizar espacios que no les corresponden.

«Ellos reconocen que están mal porque se están saliendo a la vía pública… Estamos hablando como de 15 personas»

Indicó que: «Son áreas que no pueden ocupar y no se les va a dar un permiso»

Cantú Díaz explicó que, conforme al reglamento municipal, los vendedores de vía pública deben ubicarse a una distancia mínima de 200 metros de los Centros de Abasto, y aclaró que el ordenamiento se aplicará de manera pareja tanto en el mercado Tampico como en el Francisco I. Madero, sin recurrir al uso de la fuerza pública.

«Es parejo para mercado Tampico como mercado Francisco I. Madero. Hoy en día estamos viendo en el interior; si ustedes lo han constatado, en el mercado Francisco I. Madero las zonas de los pasillos están invadidas de mercancías. Estamos en una primera etapa, que es el exterior; vamos a ingresar al interior con Protección Civil… ¿Harán uso de la fuerza pública?.. No es necesario llegar a tanto»

Finalmente expresó que la Dirección de Mercados no retira ni expulsa a ningún oferente, sino que realiza labores de ordenamiento, ya que el reglamento establece que la venta debe realizarse exclusivamente dentro de los locales y en el espacio asignado.