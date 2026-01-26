Ryan Wedding se declara no culpable en tribunal de California

El exatleta canadiense fue quien se entregó a la Embajada en México tras ser señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y carteles que radican en el país. Ha sido comparado con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar

Ryan Wedding, el exatleta canadiense ligado a cárteles de narcotráfico de México se declaró no culpable de alrededor de 17 cargos que le imputa Estados Unidos, esto tras celebrarse su primera audiencia en el tribunal de California después de su entrega a las autoridades y extradición al ser requerido en ese país.

El hombre de 44 años de edad planeaba declararse inocente tras ser arrestado durante la semana pasada en México después de pasar una década oculto presuntamente en el país.

Después de declararse inocente este lunes, se fijó la fecha para el juicio para el 24 de marzo de este 2026, mientras que se ordenó la prisión preventiva sin fianza hasta el día del juicio. Está acusado de supervisar operaciones de organización criminal, con tácticas de intimidación y testigos.

Las autoridades estadounidenses aseguran que él movió hasta 60 toneladas de cocaína entre México, Colombia, Canadá y el sur de California, se destaca que laboraba bajo protección del Cartel de Sinaloa.

¿Quién es Ryan Wedding, exatleta del equipo olímpico de Canadá?

El atleta era un snowboarder del equipo canadiense se destacó en su deporte por competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2002 en Utah. Su perfil como deportista se vio opacado luego de su relación con crímenes seis años después del debut olímpico.

Tras señalarlo, el FBI y gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien tuviera información que condujera a su localización y arresto ya que estaba enlistado en los fugitivos más buscados desde marzo del 2025.

A él lo vinculan directamente con El Cartel de Sinaloa y el asesinato de un testigo federal, su relación consiste en orquestar diversos asesinatos que perpetro dicha organización criminal catalogada como terrorista durante la administración de Donald Trump. «Es un El Chapo moderno. Es un Pablo Escobar moderno», declaró el director de FBI, Kash Patel.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO