Salinidad en el 086 pone en riesgo su agricultura

El suelo ha comenzado a pagar el costo de décadas de riego intensivo, donde la salinidad avanza de manera silenciosa y termina por convertir parcelas productivas en terrenos cada vez menos rentables

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La tierra no siempre muere por falta de agua, pues en ocasiones esta suele terminar por exceso.

Y esto pudiera registrarse en el Distrito de Riego 086 de Tamaulipas, puesto que el suelo ha comenzado a pagar el costo de décadas de riego intensivo, donde la salinidad avanza de manera silenciosa y termina por convertir parcelas productivas en terrenos cada vez menos rentables para el agricultor.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, expuso al ser cuestionado sobre esta problemática en dicha región agrícola, que la salinización de los suelos es una problemática conocida y documentada dentro del terreno citado, resultado de una combinación peligrosa: suelos de origen marino y el uso de láminas de riego superiores a las técnicamente recomendables.

“Es un problema que ya existía desde hace años y que genera afectaciones serias en la producción”, reconoció.

El funcionario explicó que cuando el riego se aplica sin un sistema eficiente de drenaje agrícola, los excedentes de agua no tienen salida.

Por tanto, en lugar de beneficiar al cultivo, empujan las sales acumuladas en capas profundas hacia la superficie, justo donde se desarrollan las raíces.

Y el resultado es un golpe directo al rendimiento de las cosechas y, en muchos casos, la inviabilidad económica del riego.

“Hay momentos en que deja de ser rentable seguir regando”, advirtió Quiroga Álvarez, al señalar que el problema no radica únicamente en la disponibilidad del agua, sino en la manera en que se utiliza a nivel parcelario.

Sin un desfogue adecuado, el agua termina por convertirse en un factor de degradación del suelo.

Añadió que esta situación no es exclusiva del Distrito de Riego 086 ni de Tamaulipas, pues se trata de una condición técnica que se presenta en distritos de riego por gravedad en distintas partes del mundo, donde el uso excesivo del recurso provoca que la salinidad aflore y comprometa la productividad agrícola.

Ante este escenario, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social mantiene la atención en la contención del problema desde un enfoque técnico, orientado a mejorar el manejo del riego y a evitar que el suelo continúe perdiendo su capacidad productiva por prácticas inadecuadas.

Finalmente, el titular de la dependencia hizo una precisión sobre el panorama hídrico general.

Aunque afirmó que el suministro de agua para la población está garantizado, señaló que el Distrito de Riego 025 será el que enfrente mayores dificultades en el próximo ciclo agrícola, debido a los bajos niveles que registra el río Bravo.