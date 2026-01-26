Tormenta invernal ha dejado al menos 21 muertos en Estados Unidos

La tormenta ha paralizado diversos aeropuertos, provocando la cancelación de al menos 19 mil vuelos desde el sábado.

Una enorme tormenta invernal, con temperaturas polares, azotaba este lunes por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 21 fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra.

En la región de los Grandes Lagos, en el norte de Estados Unidos, los residentes despertaron con temperaturas extremas, inferiores a menos 20 grados centígrados.

Se espera que estas gélidas temperaturas desciendan aún más en los próximos días con la llegada de una masa de aire ártico, especialmente en las Grandes Llanuras del norte y otras regiones centrales, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45 ºC. Tales temperaturas pueden provocar el congelamiento en pocos minutos.

En todo el país, las fuertes nevadas —de más de 30 centímetros en unos 20 estados— provocaron cortes de electricidad generalizados. Según el sitio web PowerOutage.com, casi 800 mil clientes seguían sin electricidad la mañana del lunes, principalmente en el sur de Estados Unidos.

En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, unos 250 mil clientes seguían sin suministro. Los cortes afectaban también a más de 150 mil clientes en Misisipi y a más de 100 mil en Luisiana.

Los cortes de electricidad podrían durar varios días más, ya que las autoridades luchan por recuperarse (de la tormenta). La mayoría de estas zonas no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar los escombros después de este tipo de fenómenos, ya que no están acostumbrados a ellos», explicó a la AFP la meteoróloga Allison Santorelli.

Considerada por algunos expertos como uno de los peores fenómenos meteorológicos invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta viene acompañada de acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Van al menos 21 muertos

Estas condiciones extremas han causado la muerte de al menos 21 personas, según un recuento elaborado a partir de reportes oficiales y de medios locales estadounidenses.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el fin de semana.

Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar», señaló el alcalde en una rueda de prensa el domingo.

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertes, incluyendo la de una adolescente de 16 años fallecida en un accidente de trineo. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia.

Además, una persona murió y otras dos resultaron heridas en un choque vinculado con las condiciones meteorológicas el sábado en el sureste de Iowa, según la policía local.

Tormenta paraliza aeropuertos

Los grandes aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York se encontraban prácticamente paralizados. Al menos 19 mil vuelos han sido anulados desde el sábado y otros miles han sufrido retrasos, según el sitio FlightAware.

Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!», instó el presidente Donald Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

La agencia aeronáutica estadounidense reportó que un pequeño avión con ocho personas a bordo se estrelló el domingo por la noche al despegar del aeropuerto de Maine (noreste), sin precisar si las condiciones meteorológicas estaban vinculadas al accidente.

Trump, un escéptico del cambio climático, aprovechó la tormenta para hacer un comentario en este sentido: «Por favor: ¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?», escribió en su plataforma.

La tormenta está relacionada con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el cambio climático, aunque la variación natural podría jugar un papel.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR