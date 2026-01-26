Venezuela reporta liberación de 808 presos políticos; ONG asegura que sólo fueron 383

El gobierno interino de Venezuela informó la liberación de 808 presos políticos, sin embargo, la ONG Foro Penal solo confirma 383 casos verificados.

El gobierno interino de Venezuela reportó 808 liberaciones de presos políticos, cifra que la organización Foro Penal desmintió este lunes al contabilizar únicamente 383 casos verificados.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó en una transmisión de la televisión estatal que el proceso de excarcelación inició antes del mes de diciembre de 2025. Según el funcionario, el conteo actual alcanza las 808 personas que abandonaron los centros de reclusión.

Cabello rechazó las auditorías presentadas por organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que dichas instituciones no poseen los listados oficiales del sistema penitenciario. «Nosotros no tenemos que consultar a las oenegés», sentenció el ministro ante los cuestionamientos sobre la brecha de datos.

Por su parte, la administración encabezada por Delcy Rodríguez había ofrecido un balance previo el pasado viernes, en el que situaba la cifra en 626 liberaciones desde el último mes del año pasado. La falta de un cronograma detallado y de nombres públicos dificulta la verificación independiente del proceso.

Verificación de Foro Penal

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa técnica de los detenidos por causas políticas, señaló que sus registros muestran una realidad distinta. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, detalló que desde diciembre solo han podido confirmar 383 excarcelaciones.

De ese total verificado, 266 ocurrieron a partir del 8 de enero de 2026, fecha en que el gobierno interino anunció formalmente el plan de pacificación nacional tras los eventos políticos del 3 de enero. Entre los liberados se encuentran ciudadanos de nacionalidad extranjera, principalmente estadounidenses, capturados durante la administración anterior.

Himiob explicó que la discrepancia de más de 400 personas sugiere que el gobierno podría estar contabilizando detenciones comunes o procesos administrativos que no corresponden a la categoría de detenidos por motivos políticos.

Situación en los centros de reclusión

A pesar de los anuncios oficiales, familiares de los detenidos mantienen campamentos improvisados y vigilias en las inmediaciones de prisiones de máxima seguridad como Tocuyito (estado Carabobo), Yare (estado Miranda) y El Helicoide, en Caracas.

Los reportes indican que durante el último fin de semana se registró una aceleración en la salida de internos, con aproximadamente 100 personas que abandonaron las celdas el día sábado. Sin embargo, las organizaciones civiles estiman que cientos de opositores y ciudadanos detenidos durante las protestas post-electorales de 2024 permanecen bajo custodia del Estado.

Giro en la política exterior y energética

Este proceso de excarcelaciones forma parte de los compromisos adquiridos por la administración de Rodríguez para normalizar las relaciones con la comunidad internacional. Tras la incursión de fuerzas estadunidenses el 3 de enero de 2026 y la posterior salida de Nicolás Maduro del poder, el gobierno interino busca el levantamiento total de las sanciones económicas.

En este contexto, Venezuela ha suscrito nuevos acuerdos operativos con empresas petroleras internacionales. La reactivación de la industria energética se presenta como el eje central de la transición, condicionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la liberación plena de todos los ciudadanos estadounidenses y la restauración de las garantías democráticas.