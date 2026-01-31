Anuncia CFE corte programado de energía en el Centro de Tampico este 2 de febrero

La paraestatal exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá de manera temporal el suministro de energía en diversas calles de la Zona Centro de Tampico el próximo lunes 2 de febrero de 2026.

La interrupción del servicio se realizará de 07:00 a 15:00 horas, con una duración aproximada de ocho horas, debido a trabajos de mantenimiento que incluyen el reemplazo de un transformador, acción necesaria para fortalecer la infraestructura eléctrica del primer cuadro de la ciudad.

Las calles donde se verá afectado el suministro eléctrico son: Héroes del Cañonero, Francisco I. Madero, Salvador Díaz Mirón, Emilio Carranza, Altamira, Álvaro Obregón, Tamaulipas, Venustiano Carranza, Cristóbal Colón, Fray Andrés de Olmos, Benito Juárez y Aduana.

La CFE informó que la suspensión del servicio es indispensable para proteger tanto al personal técnico como a la población durante los trabajos de mantenimiento.

La paraestatal exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y agradeció la comprensión de los usuarios ante estas acciones que buscan un servicio más eficiente.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, se encuentra disponible el canal de atención 071.