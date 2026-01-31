Asesinan a dos mujeres en Colima; eran familiares de Mario Delgado

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, quienes eran tía y prima, respectivamente

COLIMA, MÉXICO.- Dos mujeres fueron asesinadas a balazos la madrugada de este sábado 31 de enero al interior de una vivienda ubicada en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima, confirmaron autoridades estatales.

Las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Geña Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, quienes eran tía y prima, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, así como familiares del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Felipe Delgado.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron al domicilio durante la madrugada y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, quienes murieron en el lugar. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Elementos de seguridad estatal y municipal acudieron al sitio, donde acordonaron la zona para permitir las diligencias periciales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Colima inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado si el crimen estuvo dirigido o se trató de un ataque colateral. Tampoco se ha emitido una postura oficial por parte de los familiares de las víctimas o de las figuras públicas mencionadas.

El doble homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en Colima, entidad que en los últimos años ha mantenido altos índices de violencia vinculados al crimen organizado.