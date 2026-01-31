Bloqueos e incendios desquician Díaz Ordaz

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.– La tarde de este viernes el municipio fronterizo vivió una jornada de tensión luego de una persecución entre elementos de la Guardia Estatal y civiles armados, hechos que derivaron en bloqueos carreteros y el incendio intencional de camiones de carga, afectando la movilidad y generando alarma entre habitantes de la región.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente se originó durante un operativo de vigilancia cuando una unidad sospechosa evadió a las autoridades, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por tramos carreteros que comunican a Díaz Ordaz con municipios vecinos, activando protocolos de seguridad en la zona norte del estado.

Como parte de la huida, los civiles utilizaron camiones de carga pesada para bloquear vialidades estratégicas, posteriormente las unidades fueron incendiadas, provocando columnas de humo visibles a varios kilómetros y obligando al cierre temporal de las rutas para evitar riesgos a automovilistas y pobladores cercanos.

Elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil acudieron de inmediato para controlar las llamas, asegurar el perímetro y retirar los vehículos calcinados, labores que se prolongaron durante varios minutos mientras se evaluaban daños y se restablecían condiciones mínimas de circulación.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas civiles durante los hechos, aunque sí se mantuvo un despliegue operativo en brechas y zonas rurales ante la posibilidad de que los responsables se internaran en áreas de difícil acceso, manteniéndose patrullajes terrestres en puntos considerados de riesgo.

Este episodio se inscribe en una dinámica de presión criminal que en semanas recientes ha motivado el reforzamiento de operativos de seguridad en la franja fronteriza de Tamaulipas, particularmente en municipios donde confluyen rutas de tránsito local, actividades agrícolas y corredores de transporte regional.

En días previos, corporaciones estatales habían reportado detenciones y aseguramientos de armas en comunidades rurales de Díaz Ordaz, lo que evidencia una presencia intermitente de grupos armados que reaccionan con bloqueos e incendios para obstaculizar acciones de vigilancia.

Habitantes del municipio señalaron que los hechos generaron incertidumbre durante varias horas, con suspensión parcial de actividades y temor entre comerciantes y transportistas, sectores especialmente sensibles en una zona donde el movimiento carretero es parte esencial de la economía local.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas no había informado sobre personas detenidas vinculadas directamente con los bloqueos, aunque confirmó que la circulación fue restablecida y que el operativo continúa activo para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales, evitar zonas donde se registren operativos en curso y reportar cualquier situación irregular, mientras se mantiene la presencia policial como medida de contención y vigilancia preventiva.