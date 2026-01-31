COMAPA SUR impulsa el cuidado del agua en escuelas a través del programa “Detectives del Conocimiento en tu Escuela”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones permanentes para promover el uso responsable del agua desde edades tempranas, el Departamento de Cultura del Agua de COMAPA SUR continúa desarrollando actividades de concientización en escuelas de nivel básico del sur de Tamaulipas, mediante su participación en el programa “Detectives del Conocimiento en tu Escuela”.

En este marco, personal de COMAPA SUR visitó la Escuela Primaria 20 de Noviembre, ubicada en Ciudad Madero, sumándose a las actividades del Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias, impulsado por la Subdirección de Programas para la Mejora del Logro Educativo de la Dirección de Programas Transversales de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

A través de este programa, se busca fortalecer en la niñez el interés por áreas como la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM), así como promover la educación ambiental y el pensamiento científico. En el caso particular del Departamento de Cultura del Agua de COMAPA SUR, la participación se enfoca en fomentar la conciencia sobre la importancia del cuidado y el uso responsable del vital líquido, mediante actividades didácticas y mensajes formativos adaptados a la edad de las y los estudiantes.

El evento es coordinado por la Dirección de Programas Transversales y Equidad de Género, a través del Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias, y se realiza de manera simultánea en el centro y sur del estado, reflejando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de impulsar una educación integral y equitativa, brindando herramientas que permitan a las y los estudiantes conocer su entorno y tomar decisiones informadas y responsables.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso con la formación de una cultura del agua sólida, contribuyendo al desarrollo de una ciudadanía consciente y participativa en el cuidado de los recursos naturales.