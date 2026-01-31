Con hojas y plumón, estudiantes de Altamira promueven a su escuela primaria

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con hojas de papel color amarillo y mensajes escritos a mano, alumnos de la Escuela Primaria «Leona Vicario» de Altamira buscan atraer a nuevos compañeros para el próximo ciclo escolar. El aviso, colocado de manera sencilla sobre postes y muros en las inmediaciones del plantel, destaca la frase

«Somos tu mejor opción en educación».

​Ubicada en la Avenida Las Flores número 1100 de la colonia Monte Alto, la institución apuesta por esta difusión directa y artesanal por parte de su comunidad estudiantil.

La iniciativa resalta que el esfuerzo de los alumnos se convierte en la principal herramienta de invitación para las familias de la zona que buscan un espacio educativo en Altamira.

Mientras que algunas escuelas de Altamira deben hacer promoción, hay otras que están saturadas, es decir que ya no tienen espacios para alumnos de primer grado.