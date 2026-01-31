Emprendedores de Tampico ganan vitrina nacional en MT México 2024-2025

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Gran Final Nacional de la competencia de maniobras para operadores de tractocamión y la quinta rueda más grande de América, MT México 2024-2025, no solo posicionó al puerto jaibo en el mapa nacional del autotransporte, sino que también abrió un escaparate estratégico para cerca de una decena de emprendedores tampiqueños con registro de la marca Hecho en Tampico.

El evento con acceso libre al público, permitió que productores locales mostraran y comercializaran sus productos ante visitantes de distintas entidades del país, aprovechando la alta afluencia registrada en la Expo Tampico.

Nora Alejandra Izaguirre Acevedo, direcndedoresDesarrollo Económico del Ayuntamiento de Tampico, subrayó que la instrucción de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya es clara: respaldar y posicionar a las empresas locales.

“Para nuestra presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya, siempre es muy importante seguir posicionando la marca Hecho en Tampico, esta nueva marca que ya está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que acredita a productores tampiqueños, productores locales y también empresldar yservicio. El día de hoy estamos promoviendo la marca Hecho en Tampico”

La funcionaria informó que los emprendedores ofrecieron artesanías, postres y diversos productos, instalados en el estacionamiento de la Expo Tampico durante este sábado, como parte de la estrategia municipal para fortalecer el consumo local y dar visibilidad a los negocios de la ciudad.

Izaguirre Acevedo reiteró que la Gran Final Nacional de la competencia de maniobras para operadores de tractocamión fue de acceso gratuito, lo que facilitó una mayor participación ciudadana y benefició directamente a los productores tampiqueños.