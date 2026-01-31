Hacen 2 mil convenios de pago para liquidar adeudos de agua

Esta medida busca reducir el rezago financiero del organismo, el cual asciende a 700 millones de pesos por falta de pago

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira realiza hasta dos mil convenios de pago cada mes a través de sus diez módulos de atención.

Esta medida busca reducir el rezago financiero del organismo, el cual asciende a 700 millones de pesos por falta de pago en el servicio de agua.

El gerente general de la Comapa, explicó que cada situación recibe una revisión minuciosa.

“En un mes se llegan a realizar 2 mil convenios en los diez módulos del organismo y cada caso lo analizamos por separado”.

Los sectores con mayor morosidad se ubican principalmente en fraccionamientos como Las Haciendas y Los Olivos, zonas que la dependencia identifica como «focos rojos».

Durante la jornada «Día del Pueblo» en la colonia Municipios Libres, se presentó el caso de la señora Oralia Hernández Gómez, quien enfrentaba un adeudo superior a los 25 mil pesos.

Tras la intervención del área Comercial, la deuda se ajustó a 11 mil pesos mediante un esquema de parcialidades.

“Tenía un adeudo de 25 mil pesos y fracción, me hicieron un buen descuento y me quedaron 11 mil pesos a pagar en parcialidades; el trámite fue muy rápido”, expresó la usuaria.

Arcos Espinosa exhortó a la población a aprovechar los programas de descuentos en recargos y gastos adicionales para regularizar su situación patrimonial.