Incendios de pastizales en Altamira movilizan a los bomberos

Bomberos Municipales encabezó las maniobras de control junto al Grupo de Rescate Voluntarios Altamira y Protección Civil Regional

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Cuatro incendios de pastizales registrados este sábado en Altamira, generaron un despliegue de brigadistas.

Bomberos Municipales encabezó las maniobras de control junto al Grupo de Rescate Voluntarios Altamira y Protección Civil Regional para frenar el avance de las llamas.

En esta ocasión, las labores de sofocación contaron con el apoyo de personal y equipo de Servicios Públicos y de la Comapa, quienes sumaron esfuerzos para proteger el patrimonio de las familias cercanas.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, detalló que gracias a esta respuesta conjunta, los siniestros quedaron bajo control sin que se reportaran daños a viviendas o personas lesionadas.

Ante la recurrencia de estos incidentes, las autoridades reiteraron el llamado a evitar la quema de basura y el abandono de colillas de cigarro en zonas secas.

Dijo que la participación ciudadana a través de reportes inmediatos al 911 es clave para reducir riesgos ambientales y de seguridad en el municipio.