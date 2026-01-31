Llama SAT a empresas a cumplir con la Declaración Anual 2025 antes del 31 de marzo

El SAT reiteró que mantiene abiertas diversas herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a las empresas a presentar en tiempo y forma su Declaración Anual 2025, cuyo periodo de cumplimiento inició el 1 de enero y concluye el 31 de marzo de 2026, con el fin de evitar sanciones y recargos.

La autoridad fiscal recordó que las fechas límite varían según el régimen de cada contribuyente.

Las sociedades en periodo de liquidación tienen hasta el 19 de enero para presentar la declaración del ejercicio por liquidación; las personas morales sin fines de lucro deberán hacerlo a más tardar el 16 de febrero; mientras que los demás regímenes del Título II de la Ley del ISR y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cuentan hasta el 31 de marzo para cumplir con esta obligación.

Con el objetivo de facilitar el trámite, la Declaración Anual se presenta a través de una nueva plataforma, la cual incluye información precargada como pagos provisionales, PTU pagada, retenciones efectivamente enteradas, CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como remanentes de ejercicios anteriores, entre ellos pérdidas fiscales y pagos al extranjero.

Para el envío de la declaración es indispensable contar con e.firma vigente y con servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago deberá realizarse mediante transferencia en bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

El SAT informó que si se requiere modificar algún dato precargado, será necesario presentar declaraciones complementarias.

Cuando exista saldo a cargo, la actualización de la información se reflejará 48 horas después del pago; si el saldo es en ceros, el ajuste será visible en 24 horas.

Recordó que desde el 1 de diciembre de 2025 se encuentra disponible el simulador del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, herramienta que permite a las empresas revisar la información presentada durante el ejercicio fiscal 2025.

Finalmente, el SAT reiteró que mantiene abiertas diversas herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, contribuyendo con ello a una recaudación eficiente y al fortalecimiento de la economía nacional.