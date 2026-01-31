No aprueban pagar adeudo al SUTSHA

El adeudo deriva de cuotas sindicales, prestaciones e incrementos salariales no cubiertos entre 2009 y 2020

Por José Luis Rodríguez Castro

EXPRESO La Razón

Luego de no alcanzar las dos terceras partes de la votación, el Cabildo no aprobó el esquema de pago para cubrir un adeudo laboral superior a los 52 millones de pesos con el Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA), correspondiente a un laudo definitivo heredado de administraciones pasadas.

El adeudo deriva de cuotas sindicales, prestaciones e incrementos salariales no cubiertos entre 2009 y 2020, y asciende a 51 millones 142 mil 776 pesos, monto que fue confirmado como definitivo por la autoridad laboral y que no es negociable, al tratarse de derechos laborales irrenunciables.

El Ayuntamiento reconoció que no cuenta con la capacidad financiera para liquidar el laudo en una sola exhibición, por lo que se planteó un esquema de pago a largo plazo, con aportaciones mensuales contempladas en el presupuesto municipal y un periodo de cumplimiento de hasta ocho años, lo que comprometería recursos de futuras administraciones.

Durante la Sesion de Cabildo se informo:

“ El juicio laboral número 123 diagonal M diagonal 2012, radicado en el Tribunal de Conciliación Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, en el cual se ha dictado el laudo firme condenatorio de fecha 31 de mayo del año 2021, mediante el cual se requiere el pago por la cantidad de 51 142 776.36 a favor del sindicato único de trabajadores del servicio de la H Ayuntamiento de Ciudad Madero”

El alcalde Érasmo González Robledo informó que la falta de consenso entre los regidores impidió que el convenio avanzara a la siguiente etapa, la cual contempla su envío al Congreso del Estado de Tamaulipas para su validación.

Se informó que el laudo se encuentra en fase de conciliación, tras dos reuniones previas con el sindicato, y que una nueva audiencia está programada para abril, con el objetivo de avanzar en un acuerdo definitivo.

“La autoridad laboral en materia de arbitraje, pues nos da a nosotros un ultimátum para poder acercar nosotros una un pago definitivo.

En este sentido, pues expresamos a la autoridad laboral, que no tenemos la capacidad suficiente para pagar en una sola exhibición en Tendimbre, un laudo de 12 años de pago de cuotas sindicales, pago de muchos de prestaciones que no fueron cumplidas en su momento por parte de los ayuntamientos pasados. Vale la pena destacar que estamos hablando de laudos que van desde 2009 que fueron reclamados hasta el año 2020”