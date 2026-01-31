Nuevo Código Civil y Familiar entrará en vigor en Tamaulipas a más tardar en abril de 2027

El Poder Judicial de Tamaulipas se encuentra en una fase de transición y capacitación, preparando jueces, personal y sistemas para la adopción del nuevo modelo

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tamaulipas avanza con calma y por etapas hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), una reforma que transformará la forma de impartir justicia civil y familiar en el estado, pero cuya entrada en vigor total tiene una fecha límite inamovible: el 1 de abril de 2027.

De acuerdo con el abogado Fausto Villarreal García, el CNPCyF, publicado a nivel nacional en junio de 2023, aún no se aplica formalmente en Tamaulipas, ya que su vigencia depende de una declaratoria emitida por el Congreso del Estado, la cual hasta ahora no se ha publicado.

Transición en marcha

Actualmente, el Poder Judicial de Tamaulipas se encuentra en una fase de transición y capacitación, preparando jueces, personal y sistemas para la adopción del nuevo modelo, el cual prioriza la oralidad, la justicia familiar y procedimientos más ágiles.

“El código debe estar vigente en todo el país a más tardar el 1 de abril de 2027. Si el Congreso local no emite su declaratoria antes de esa fecha, el código entrará en vigor de manera automática”, explicó Villarreal García.

Aplicación gradual y por distritos

Aunque no existe una circular oficial con fechas específicas, se prevé que la implementación en Tamaulipas sea gradual y por distritos judiciales. En una primera etapa, podrían incorporarse los distritos con mayor carga de trabajo y mejor infraestructura tecnológica, como Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, para posteriormente extenderse al resto del estado.

Paralelamente, el Congreso de Tamaulipas trabaja en la armonización de las leyes locales, como el Código Civil estatal, para alinearlas con las disposiciones nacionales.

Sin afectación a juicios en curso; un punto clave es que los juicios iniciados antes de la entrada en vigor del CNPCyF continuarán tramitándose conforme al código de procedimientos anterior, hasta su conclusión, garantizando certeza jurídica a las partes.

Finalmente, el abogado subrayó la importancia de que el Poder Judicial y el Congreso estatal informen oportunamente, mediante foros académicos y comunicaciones oficiales, el calendario definitivo de aplicación una vez que se emita la declaratoria formal.