Oleaje y viento obligan a restringir acceso al malecón en Playa Miramar

Tiene como el objetivo de evitar riesgos a turistas y visitantes por el impacto del oleaje.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Durante la tarde del viernes, las condiciones de viento y oleaje en Playa Miramar obligaron a los guardavidas a retirar a alrededor de 70 personas que se encontraban en la zona del malecón y las escolleras, como medida preventiva ante el incremento de la marejada.

El jefe de guardavidas, Álvaro Hipólito Ballesteros, explicó que la acción se tomó cuando el viento comenzó a intensificarse, con el objetivo de evitar riesgos a turistas y visitantes por el impacto del oleaje.

Como parte del operativo, se delimitó y cerró parcialmente el acceso a la escollera para impedir el paso a zonas consideradas peligrosas.