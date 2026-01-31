Proyectan derrama de 150 MDP por turismo de convenciones en Tampico

La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya informó que se tiene confirmada la realización de 25 congresos, los cuales generarán una derrama económica estimada en 150 millones de pesos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Gracias a una sólida estrategia de promoción y el prestigio internacional obtenido recientemente, el municipio de Tampico se alista para un año de intensa actividad económica.

​Tras un exitoso cierre en 2025, la administración municipal busca mantener el ritmo de crecimiento en el sector de reuniones. Se espera que estos eventos atraigan a cerca de 90 mil asistentes, consolidando a la ciudad como un referente en el noreste del país.

​»Este año tenemos 25 eventos ya; esperemos que sea un año tan bueno como el 2025 en donde cerramos con 40 eventos de convenciones… estamos esperando que tengamos una afluencia de cerca de 90 mil personas que van a dejar una derrama económica de 150 millones de pesos»

​Villarreal Anaya expresó que el galardón «Excelencias Turísticas», recibido en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en España, ha sido una pieza fundamental para colocar a Tampico en el escaparate global.

Indicó que la promoción nacional no se detiene, enfocándose actualmente en eventos próximos como el Carnaval Conurbado.

​»Hemos ido a Nuevo León, a Ciudad de México y aquí en Tamaulipas, en Ciudad Victoria; vamos a seguir promocionando el Carnaval»

​La agenda turística para este año incluye eventos importantes:

​Tianguis de Pueblos Mágicos (Noviembre): Tampico recibirá a 177 representantes de todo el país. La logística para este evento, que contará con cuatro stands por cada municipio participante, iniciará formalmente en febrero en coordinación con los tres niveles de gobierno.

​

Este sábado, la alcaldesa asistió a la Gran Final Nacional de maniobras para operadores de tractocamión en la Expo Tampico, evento que atrajo a 1,500 personas de diversas regiones, impulsando la ocupación hotelera inmediata.