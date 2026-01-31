Reconocen en Tampico a quienes mueven a México: operadores y empresarios del autotransporte

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco de la Gran Final Nacional de la competencia de maniobras para operadores de tractocamión y la quinta rueda más grande de América, MT México 2024-2025, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó un reconocimiento público a operadores y empresarios del sector del autotransporte de carga, al destacar su aportación directa al desarrollo económico del país.

Durante su mensaje, la presidenta municipal expresó que Tampico es una ciudad con vocación turística y de servicios, abierta a recibir eventos de talla nacional, y asumió el compromiso de mejorar las condiciones del Recinto Ferial para futuras ediciones.

“Queremos reconocerlos a ellos, a todos los empresarios del autotransporte que sin duda son los que mueven y dan grandeza a nuestro país… Gracias por el trabajo decidido, esmerado y con pasión que todos los días realizan”

En su intervención, Jorge Armando Yusef Martínez, representante de CANACAR en el sur de Tamaulipas, afirmó que la realización del evento posiciona a Tampico como un punto estratégico para el país, al demostrar su capacidad de organización y hospitalidad.

“Tampico se convierte en el punto de encuentro del esfuerzo, la disciplina y la pasión de mujeres y hombres que todos los días mantienen a México en movimiento”

Indicó que el autotransporte no solo mueve mercancías, sino que sostiene la economía nacional.

A nombre del líder nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Miguel Ángel Martínez, Demetrio Tamez, vicepresidente nacional región noreste de CANACAR, reafirmó el compromiso del organismo con la profesionalización del sector.

“Hoy más que nunca, el fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas, operativas y humanas es un pilar indispensable para garantizar un autotransporte moderno, seguro y competitivo”

Organizadores del MT México explicaron que por cuestiones logísticas en Sinaloa, el evento no pudo realizarse el año pasado, motivo por el cual la edición 2024-2025 tuvo como sede a Tampico.

Al evento asistieron autoridades municipales y regionales, entre ellas: Antonio Verdeal, esposo de la presidenta municipal; Yazmín Santiago Barrios, directora de Desarrollo Económico de Ciudad Madero; Karime Cámara Chain, directora de Turismo de Tampico; Silvia Santamaría, secretaria de finanzas, Santiago Cerecedo, delegado de Tránsito de Altamira; así como representantes del sector transportista de distintas regiones del país, autoridades educativas y público en general.