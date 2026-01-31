Refugio Invernal de Tampico supera 300 atenciones a personas en situación de calle

Este sábado 31 de enero pernoctaron 19 personas en el inmueble

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Más de 300 atenciones ha brindado el Refugio Temporal Invernal de Tampico desde su apertura, principalmente a personas en situación de calle que buscan resguardo ante las bajas temperaturas, informó José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil municipal.

El funcionario expresó que 60 personas distintas han hecho uso del refugio; sin embargo, muchas de ellas han permanecido varios días, lo que explica el número acumulado de servicios otorgados, los cuales incluyen alimentación completa, atención médica, higiene personal y servicios básicos de cuidado.

“Se han atendido 60 personas; sin embargo, han sido 303 atenciones; es decir, lo que pasa es que esas 60 personas han estado varios días… en total hemos hecho 303 atenciones con alimentación, las tres comidas, servicio médico, higiene personal, corte de pelo, en coordinación con el sistema DIF que ha hecho un trabajo excelente”

Marín Flores expresó que la atención médica es permanente y se brinda de manera coordinada entre el Sistema DIF, la Dirección de Servicios Médicos Municipales y el Distrito de Salud para el Bienestar II, garantizando vigilancia sanitaria durante toda la estancia de los usuarios.

“Al ingresar al refugio tenemos servicio médico por parte de la dirección de servicios médicos municipales; ellos están en la mañana y en la tarde-noche está el Distrito de Salud para el Bienestar II con un equipo de médicos que están apoyando a atender a todos en su situación”

El director de Protección Civil Tampico informó que el inmueble ha sido sanitizado, este sábado pernoctan 19 personas, divididas en 18 hombres y una mujer ante el descenso de temperatura sensación térmica de 13°C por el ingreso del Frente Frío #32.