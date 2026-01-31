Resguardan a tres personas en albergue de Altamira

El titular de la dependencia Romel Martínez Flores, informó que el personal mantiene recorridos por diversos sectores del municipio

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Tres personas fueron llegadas al refugio temporal habilitado en las instalaciones de la Dirección Municipal de Protección Civil de Altamira.

El titular de la dependencia Romel Martínez Flores, informó que el personal mantiene recorridos por diversos sectores del municipio, con el fin de detectar a más personas en condición de calle.

Dijo que el objetivo de estas acciones es garantizar un espacio seguro, alimento y abrigo para quienes carecen de un hogar donde protegerse del frío.

Además del apoyo social, el departamento registró una intensa jornada de actividades derivado de las condiciones climáticas.

Los elementos de emergencia atendieron reportes por cables caídos y el desplome de ramas de árboles en distintas colonias, situaciones que representaban un riesgo para los peatones y automovilistas.

Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier situación de peligro y a utilizar los números de emergencia ante la continuidad del clima extremo.