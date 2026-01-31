Un militar muerto y tres heridos tras volcadura en Altamira

El accidente ocurrió en la carretera Tampico Mante, en el tramo que conecta Villa Cuauhtémoc con el ejido Santa Juana.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Un militar sin vida y tres heridos fue el saldo de la volcadura de una patrulla de la Sedena durante la mañana de este sábado en Altamira.

El accidente ocurrió en la carretera Tampico Mante, en el tramo que conecta Villa Cuauhtémoc con el ejido Santa Juana, donde la unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se salió de la carpeta asfáltica.

​La patrulla, una camioneta tipo pick up, volcó y dejó a los militares sobre el suelo a un costado de la carretera.

Con base en datos de las corporaciones de rescate que atendieron el reporte del 911, el militar que perdió la vida viajaba en la parte posterior del vehículo y quedó atrapado debajo.

​Los paramédicos de la Cruz Roja, Bomberos Voluntarios y Sinarem brindaron se encargaron de brindar los primeros auxilios a los militares heridos.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital del IMSS Bienestar de Altamira «Rodolfo Torre Cantú» y al Hospital Militar en Tampico, su estado de salud se desconoce.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, fueron los encargados de resguardar el sitio de la volcadura, accidente que afectó el flujo de automóviles.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, a través de la Policía Investigadora tomaron conocimiento y turnaron el asunto al Ministerio Público para que iniciara una carpeta de investigación, mientras que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense.