Por. Jose Luis Rodríguez Castro La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un caso probable de sarampión fue detectado la semana pasada en una escuela primaria de Ciudad Madero

Yasmina Araceli Mendoza Daher, directora de la unidad IMSS Bienestar Madero informó que se activó de inmediato el protocolo sanitario y un barrido de vacunación preventiva.

El caso fue identificado el 26 y al día siguiente, 27 de enero , personal de salud realizó la revisión y aplicación de vacunas a la población escolar.

La funcionaria dijo que hasta el momento el diagnóstico no ha sido confirmado por laboratorio.

Ante este escenario, la unidad IMSS Bienestar reforzó la aplicación de vacunas contra sarampión y rubéola, principalmente en niños menores de seis años y en personas de entre 10 y 49 años que requieran refuerzo. También se contempla la vacunación de adultos mayores que no tengan certeza de haber recibido las dos dosis a lo largo de su vida. “Desde que sabemos de los brotes de sarampión en el país, estamos contemplando incluso la vacunación masiva”, señaló la funcionaria.

Mendoza Daher explicó que, aunque la cartilla de vacunación es el documento ideal para verificar esquemas, las personas pueden acudir a solicitar la vacuna aun si no cuentan con ella. Señaló que el refuerzo responde a la presencia de brotes activos de sarampión en distintas entidades del país, con alta incidencia en Chihuahua, Jalisco y el Estado de México.

La funcionaria advirtió que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por saliva y secreciones respiratorias, como al estornudar, y que puede generar complicaciones graves como neumonía, incluso con riesgo de muerte. “Se activó el protocolo porque no queremos que más personas se enfermen ni que se presenten complicaciones graves”, indicó.

Precisó que el caso detectado corresponde al nivel primaria y que, aunque el menor no presentaba síntomas claros de sarampión, se actuó de manera preventiva para evitar posibles contagios.

Hasta el momento se desconoce si hubo suspensión de clases, ya que el barrido sanitario se realizó durante el fin de semana.

Las autoridades de salud mantienen vigilancia epidemiológica mientras se recibe la confirmación oficial del resultado del caso probable.