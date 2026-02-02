Acampan papás afuera de primaria en Altamira

La escuela se localiza en el fraccionamiento Los Olivos y el año pasado se habilitó el turno vespertino por la alta demanda de espacios

Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Padres de familia hicieron fila desde este lunes afuera de la primaria “Estado de Tamaulipas” en Altamira, ya que buscan asegurar un lugar para sus hijos, a pesar de que las inscripciones iniciarán este martes 3 de febrero.

“Mi hija me avisó que ya estaban haciendo fila, me dijo échame la mano y nos vamos a turnar porque debemos estar hasta en la noche también, acampar, por los niños debemos estar aquí”, comentó la señora

Laura Flores.

La escuela se localiza en el fraccionamiento Los Olivos y el año pasado se habilitó el turno vespertino por la alta demanda de espacios, sin embargo no ha sido suficiente.

El primer padre de familia llegó a las 6:30 de la mañana y conforme llegan se anotan en una lista que ellos mismos colocaron en la entrada principal para evitar conflictos.

“Vivimos en el fraccionamiento Jardines de Arboledas y era lo que comentaba, es la única escuela, en Jardines deben hacer una”.

Los padres señalan que el plantel que fue inaugurado hace más de 15 años resulta insuficiente para la población de los alrededores.