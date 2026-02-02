BTS transmitirá su primer concierto en vivo por Netflix

El regreso de BTS está cada vez más cerca y la boyband ya comenzó con el anuncio de sus primeras promociones para su comeback programado para el mes de marzo.

¡BTS está de regreso! Este lunes el grupo viajó a Dubai para cumplir con su primera agenda oficial, en redes sociales circula el rumor de que podrían grabar su nuevo video musical en el lujoso destino. Además, a través de sus redes sociales oficiales anunciaron su nueva colaboración con Netflix de cara al estreno de «ARIRANG», su próximo álbum.

Fue en junio de 2025 cuando BTS finalmente regresó de su hiatus de casi 3 años luego de que todos sus integrantes finalizaron el servicio militar obligatorio. Tan pronto como se reunieron, los ídolos K-Pop viajaron directo a Los Ángeles para trabajar durante dos meses en su nuevo álbum que lleva por nombre ARIRANG.

El regreso oficial de BTS será el 20 de marzo de 2026, será su primer comeback grupal en más de 3 años. Además, recorrerán gran parte del mundo con su nueva gira que llegará a México en mayo próximo con tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros, siendo la primera vez del grupo en nuestro país tras casi 9 años de ausencia.

Además, la preventa de BTS para su álbum logró un éxito rotundo al agotar casi todas sus versiones en la plataforma oficial de Weverse. Pero las sorpresas continúan, hace poco confirmaron su colaboración con Netflix, la cual incluirá un nuevo documental y la transmisión de su primer concierto oficial como grupo.

BTS anuncia colaboración con Netflix, ¿cuándo se estrena en México?

A través de las cuentas oficiales de Netflix y BTS, se anunció que el próximo 20 de marzo la boyband transmitirá completamente en vivo y gratis su primera presentación que marcará su regreso a los escenarios de manera oficial. El evento se realizará desde la plaza del histórica plaza Gwanghwamun en Seúl, un evento gratuito que podría reunir a más de 200 mil fans de todo el mundo.

Por si fuera poco, el grupo anunció su nuevo documental «BTS: The Return» un detrás de cámaras que mostrará la creación de «ARIRANG», su nuevo álbum, el cual ha sido descrito como uno de los trabajos más revolucionarios en la carrera de BTS, ya que plasmará las experiencias e historias de los integrantes durante su ausencia. La película se estrenará el 27 de marzo de 2026 en la plataforma de streaming.

¿Cómo ver el concierto gratuito de BTS en México?

Si no alcanzaste boleto para ver a BTS en México, esta es tu oportunidad. Netflix transmitirá completamente en vivo el concierto de BTS para «ARIRANG», solo necesitas contar con una cuenta de streaming y sintonizar el contenido el día de su estreno. El 20 de marzo realizarán su comeback y lo celebrarán con una presentación al aire libre, donde las fans podrán asistir de manera gratuita de manera presencial en Seúl, pero también podrá ser visto alrededor del mundo a las 5 de la mañana, tiempo de México.

