Hillary y Bill Clinton testificarán con información detallada sobre su relación con Jeffrey Epstein

Luego de varios años de negativas, los políticos norteamericanos aceptaron presentarse como testigos en la polémica indagatoria

Dos de los políticos de más alto rango involucrados en el escándalo de Jeffrey Epstein, Hillary y Bill Clinton, testificarán en una investigación realizada por una comisión bipartidista.

Luego de varios años de insistencia, el ex presidente norteamericano y su esposa, quien fungió como secretaria de Estado, ofrecerán información detallada sobre su relación con el empresario, acusado de varios delitos graves y quien murió en 2019 bajo extrañas circunstancias.

En una misiva publicada por el rotativo The New York Times, los abogados de la pareja señalaron que ambos políticos se presentarán ante la comisión, liderada por el representante James Comer, a pesar de su renuencia.

“Ellos negociaron de buena fe, pero usted no. Ellos dijeron bajo juramento lo que sabían, pero eso no le importó. Sin embargo, el ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí”, señalaron voceros de la pareja.

Buscaban un trato preferencial

De acuerdo con Comer, ambos políticos se negaban a rendir su declaración ante el jurado, presidido por él mismo, si no se cumplían ciertas condiciones para facilitar su ida al estrado.

Una de ellas es que solo habría una sesión de cuatro horas con Bill Clinton, las cuales no serían grabadas, se realizarían bajo juramento y a solas con los miembros de la comisión.

En el caso de Hillary Clinton, ella solo presentaría una declaración jurada por escrito, debido a que siempre ha negado haber conocido o mantener relaciones de negocios con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, la presión hecha por Comer y su equipo, en el que se incluyen algunos representantes demócratas, permitió que la pareja se encontrara ante la situación de declarar o enfrentar por primera vez cargos penales en su contra.

Una situación sin precedentes

The New York Times señaló que la presentación de los Clinton frente al Congreso se trata de una situación sin precedentes, pues aunque Gerald Ford habló ante ellos en 1983, no fue por cargos criminales, sino para refrendar el apego de la Unión Americana a su constitución.

De hecho, aunque Donald Trump fue citado por el Congreso en 2022, dicho trámite fue rápidamente revocado, por lo que tanto Hillary como Bill Clinton podrían hacer historia con este hecho.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO