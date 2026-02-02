Hombre es encontrado sin vida en hotel

El hecho movilizó a personal de diversas corporaciones que recibieron el reporte correspondiente

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En una habitación de un hotel de la zona dorada de Tampico, fue encontrado sin vida un hombre, la tarde del lunes.

Lo anterior movilizó a personal de diversas corporaciones que recibieron el reporte correspondiente.

Fue hallado en una de las habitaciones de un hotel situado a un costado de plaza Tres Arcos y frente a plaza Cristal, en la avenida Regiomontana.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron al sitio y luego de varios minutos constataron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Trascendió de manera extraoficial que una empleada encontró a la persona en una habitación y de inmediato notificó el hallazgo para que se diera el reporte a las corporaciones.

Se trasladaron al establecimiento elementos de la Guardia Estatal, Ejército Mexicano así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y personal de Servicios Periciales.

Las corporaciones policiacas se ubicaron en el estacionamiento del hotel a su llegada.

Tras darse fe del cadáver, se ordenó su traslado a la morgue local.