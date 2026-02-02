Lanzan alerta por muerte de paciente con rabia humana, presuntamente por mordedura de murciélago en Veracruz

Autoridades de Veracruz confirmaron una defunción por rabia humana, por lo pidieron reforzar de inmediato las acciones de vigilancia epidemiológica.

El alcalde de Jesús Carranza, el médico veterinario Ranferi Rodríguez, alertó sobre el riesgo latente

de rabia humana en la región sur de Veracruz, luego de confirmarse el fallecimiento de una

persona en el municipio de Isla, presuntamente asociado a la mordedura de un murciélago.

En entrevista, el edil explicó que el caso corresponde a rabia paralítica , una variante poco común,

pero de alta letalidad , lo que obliga a reforzar de inmediato las acciones de vigilancia epidemiológica en toda la zona.

Señaló que, debido a su formación y trayectoria profesional en sanidad animal, ha dado seguimiento

puntual a este tema en coordinación con especialistas del sector salud.

Rodríguez detalló que el caso fue analizado de manera conjunta con la doctora Marilú Méndez, experta

en rabia, quien confirmó que en Isla se registró una defunción por rabia humana relacionada con el contacto con un murciélago situación que encendió las alertas sanitarias.

Rabia humana: ¿Cuál es la zona de mayor riesgo?

El alcalde subrayó que la rabia es una zoonosis , por lo que constituye un problema de salud pública

que demanda atención inmediata y trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y las

instancias de salud. Advirtió que el sur del estado, en especial las zonas colindantes con Oaxaca ,

presentan condiciones de mayor riesgo debido a la abundancia de cuevas y la presencia de fauna

silvestre.

Indicó que los murciélagos figuran entre los principales reservorios del virus, por lo que resulta

indispensable establecer una estrategia regional que permita avanzar en el control y, a largo plazo, en la erradicación de la enfermedad.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las campañas de prevención, vacunación y concientización en

comunidades rurales, además de exhortar a la población a reportar de inmediato cualquier agresión por

parte de animales domésticos o silvestres, con el objetivo de evitar nuevos casos de rabia humana en

el sur de Veracruz.

CON INFORMACIÓN DE RADIO FÓRMULA MX