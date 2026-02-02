Llegada de la ANAM consolida liderazgo aduanal de Nuevo Laredo

La instalación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un proyecto que consolida a la ciudad como la capital aduanera de Latinoamérica, coincidieron líderes académicos, empresariales y de la sociedad civil

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Nuevo Laredo vive un momento histórico y extraordinario con la instalación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un proyecto que consolida a la ciudad como la capital aduanera de Latinoamérica, coincidieron líderes académicos, empresariales y de la sociedad civil, quienes además reconocieron el trabajo coordinado del Gobierno Federal, Estatal y Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

El director de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Nuevo Laredo, René Salinas Salinas, calificó la llegada de la ANAM como un detonante de desarrollo integral para la ciudad.

“Fue un día histórico. Nuevo Laredo está pasando por un momento extraordinario y la ANAM va a detonar crecimiento en servicios, infraestructura y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Destacó que la comunidad universitaria ve en la ANAM una gran oportunidad de desarrollo profesional, ya que estudiantes y egresados de diversas carreras como comercio exterior, derecho, administración, contaduría y tecnologías de la información buscan integrarse a esta institución a través de prácticas profesionales, servicio social y futuras oportunidades laborales.

“La vocación aduanera de Nuevo Laredo es una tradición. La ciudad no sería lo que es hoy sin la aduana, y ahora esa experiencia y preparación académica de nuestros jóvenes tendrá un espacio natural para crecer”, afirmó.

Salinas Salinas subrayó que el desarrollo urbano e infraestructura impulsados por el Gobierno Municipal han sido determinantes para atraer proyectos de esta magnitud.

“La presidencia municipal está haciendo un trabajo extraordinario. Eso ha sido un detonante para que inversiones y proyectos tan trascendentes como la ANAM se instalen en nuestra ciudad”, reconoció.

Por su parte, el presidente de la Central de Servicios de Carga de Nuevo Laredo, Eduardo Lozano Guajardo, señaló que la inauguración de la ANAM confirma el liderazgo indiscutible de Nuevo Laredo en el comercio internacional.

“Esta agencia viene a reforzar a Nuevo Laredo como el puerto de comercio internacional terrestre número uno de Latinoamérica. Es una decisión acertada que descentraliza funciones que antes estaban concentradas en la Ciudad de México”, puntualizó.

Añadió que la presencia de la ANAM generará mayor derrama económica, atracción de inversiones, llegada de nuevas familias y más demanda de servicios, lo que representa un reto y una oportunidad para la ciudad.

“Felicito a la presidenta municipal por el esfuerzo constante que ha realizado desde su primera administración. El trabajo en infraestructura, drenajes pluviales y modernización de la ciudad ha sido incansable y fundamental para que hoy vivamos este momento”, expresó.

En tanto, el presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, Francisco Mejía Barrientos, calificó la instalación de la ANAM como “un salto gigantesco” para la ciudad.

“El hecho de que Nuevo Laredo haya sido distinguido para coordinar las 50 aduanas del país es formidable y marca un precedente histórico para nuestra ciudad”, afirmó.

Destacó que este proyecto impulsará el crecimiento económico, social y cultural, además de fortalecer la inserción de Nuevo Laredo en el comercio internacional.

“Este es un proyecto que requiere del respaldo de todos: sociedad civil, sectores productivos, comercio y gobierno municipal. El futuro de Nuevo Laredo depende de que trabajemos juntos para que la ANAM sea un éxito y vayamos más allá de lo que se espera”, señaló.

En representación del sector transportista, Héctor Hinojosa, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, destacó que la instalación de la ANAM fortalecerá de manera directa la actividad logística y el comercio exterior en la frontera más importante del país.

“Como transportistas estamos muy contentos. La llegada de la ANAM es un paso muy grande para Nuevo Laredo y para el sector del autotransporte, porque fortalece a la aduana terrestre número uno de México. Esto hará que más empresas volteen a ver a nuestra ciudad y continúen utilizando esta frontera para sus operaciones”, afirmó.

Hinojosa subrayó que actualmente por Nuevo Laredo cruzan alrededor de 15 mil camiones diarios, lo que refleja la magnitud e importancia estratégica de esta frontera, y destacó que la presencia de la ANAM permitirá agilizar trámites y acercar la toma de decisiones al principal puerto terrestre del país.

“Ahora muchos trámites que antes se realizaban en la Ciudad de México podrán resolverse aquí mismo. Esto hará más eficientes los cruces, fortalecerá el comercio y beneficiará directamente a la ciudad”, señaló.

El transportista reconoció la cercanía y el respaldo del Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, así como la atención constante a las necesidades del sector transportista.

“Existe una comunicación permanente con la presidenta municipal. Hemos visto su apoyo en temas de infraestructura, pavimentación y atención inmediata a situaciones que afectan al comercio. Todo esto ha sido clave para que Nuevo Laredo siga fortaleciéndose y consolidando proyectos de esta magnitud”, expresó.