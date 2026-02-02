Ordenan a agentes del ICE usar cámaras corporales en Minneapolis

El gobierno de Estados Unidos ordenó que todos los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos porten cámaras corporales. Así lo dio a conocer la Secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kristi Noem, a través de redes sociales.

«Acabo de hablar con @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Con efecto inmediato, estamos desplegando cámaras corporales para cada oficial en el campo en Minneapolis», se lee en la publicación.

La funcionaria indicó que, en la medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional, por lo que se adquirirán y desplegarán rápidamente estos dispositivos para las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en todo el país.

En vilo, disminución de agentes en Minnesota

Esta decisión tiene lugar luego de las recientes declaraciones del zar fronterizo en la Casa Blanca, Tom Homan, quien aseguró que se trabaja en un plan para implementar una eventual disminución del número de agentes desplegados en Minnesota. El funcionario federal indicó que esto dependerá de la cooperación del gobierno local para permitir que el ICE tome la custodia de los inmigrantes en las prisiones. “Más agentes en la cárcel significa menos agentes en la calle”, declaró.

Sin embargo, pocas horas después, al ser cuestionado sobre el retiro de los elementos del ICE en ese estado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que eso no sucedería.

Senador republicano aprueba el uso de cámaras corporales

En medio de las negociaciones entre el Senado y la administración de Trump por destrabar el cierre parcial de gobierno, recientemente, el senador por el Partido Republicano, Ron Johnson, sostuvo que no se opone a que los agentes del ICE se sometan al uso obligatorio de cámaras corporales, luego de los tiroteos en Minnesota.

Al participar en un programa de televisión para la cadena CNN el pasado domingo, el legislador dijo que no se opone a esta medida, propuesta por el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. «Personalmente, no tengo ningún problema con eso», afirmó.

«Estas son reformas de sentido común. Si los republicanos se niegan a apoyarlas, eligen el caos en lugar del orden, simple y llanamente», sostuvo.

