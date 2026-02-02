Predicción del Día de la Marmota prevé 6 semanas más de clima invernal

La famosa tradición se popularizó a raíz del estreno de la cinta "Groundhog Day"

Durante la mañana de este lunes 2 de febrero Punxsutawney Phil, una marmota famosa entre la comunidad rural del oeste Pensilvania predijo que el clima invernal que actualmente afecta gran parte de los Estados Unidos se extenderá por otras seis semanas más en el país.

Dicha predicción fue interpretada y anunciada ante los medios por los integrantes del Club de la Marmota de Punxsutawney en Gobbler’s Knob luego de que Phil viera su sombra al salir de su tocón en el marco de la celebración de la edición 140 del Día de Marmota.

Se trata de una tradición folclórica llevada a cabo de manera anual cada 2 de febrero en Estados Unidos y Canadá que se basa en predecir cuando será el fin del invierno tomando como referencia el comportamiento de la marmota cuando sale de su ciclo de hibernación y que alcanzó un mayor nivel de popularidad tras el estreno de la película «Groundhog Day» (1993) protagonizada por Bill Murray.

¿Qué significa que la marmota vea su sombra?

De acuerdo con la creencia popular cuando la marmota sale de su madriguera el 2 de febrero y ve su sombra significa que el invierno se prolongará por seis semanas más, sin embargo, si al salir no la ve se interpreta que el clima invernal terminará pronto y la primavera llegará de forma anticipada.

El anunció de la predicción de Punxsutawney Phil se dio en un evento especial del Día de Marmota 140 ante una multitud de personas quienes recibieron la noticia del invierno extendido entre aplausos y algunos abucheos.

Aunque algunos asistentes expresaron su intención por tomarse fotografías con el famoso roedor como en años anteriores, se quedaron con un sabor agridulce ya que para esta edición sus cuidadores no lo permitieron debido a que no lo querían exponer a las altas temperaturas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO