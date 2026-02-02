VIDEO: Doctora se hace viral por su parecido con Belinda

En redes sociales se dio a conocer la identidad de una mujer que tiene un gran parecido a la cantante, por lo que aseguran que podría ser su gemela

Berenice Barocio, una médico cirujano especializada en Medicina Estética y Regenerativa, Medicina Cuántica y Ozonoterapia, está cautivando las redes sociales y la razón es su increíble parecido con la cantante Belinda, tanto que hay quienes aseguran que podrían ser gemelas.

La historia de la doctora mexicana se ha desatado a través de redes sociales, sobre todo por TikTok, en donde se dio a conocer un video en donde aparece la médico bailando parte de la canción “Heterocromía”, exitoso tema de Belinda, por lo que aún más se dispararon las reacciones de los usuarios.

De inmediato los internautas comenzaron una serie de comentarios respecto a la imagen de la doctora y de su gran parecido con la también actriz Belinda, puesto que la experta en la salud posee una cabellera rubia y ojos de color, tal y como el look que hasta hace algunos días lucía la famosa.

¿Quién es la doctora idéntica a Belinda?

Dentro de lo que se conoce de Berenice Barocio, es que es fundadora de Baroccio Clinique Spa | Belleza y Salud, empresa ubicada en Jalisco, y asegura que sus clientes y pacientes le dicen la “doctora Belinda”, debido al gran parecido que tiene con la cantante de temas como “Luz sin gravedad” y “Ángel”.

“¡Kheeee! O sea que Mariana se hizo doctora y Silvana siguió de cantante”, “necesito k se vistan las 2 de Mariana y Silvana, la rompen”, “Se tienen que conocer y tomarse fotos”, “Doctora, júntese con Belinda para que sean Silvana y Mariana” y “Entonces cómo sabemos quién es Silvana y quién es Mariana”, son parte de los comentarios respecto a su gran parecido.

Hasta el momento Belinda no ha respondido al llamado de los internautas que esperan alguna reacción al parecido de la chica con ella, así como tampoco ha dado a conocer su intención de reunirse con su “doble”, mientras que los fanáticos esperan que eso pronto se realice.

Mientras que lo que se conoce en la actualidad respecto a la situación de Belinda en lo laboral, es que se encuentra en España, en donde graba las imágenes de la serie “Carlota”, ya que será la protagonista de este proyecto, razón por la que precisamente su look cambió y ahora luce el cabello castaño, según se observó en las recientes fotografías que la famosa lució en su cuenta en Instagram y con la que da banderazo de salida al rodaje que pronto estará en plataformas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO