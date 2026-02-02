VIDEO: Ex vocalista de La Arrolladora exhibe a su comadre por «ratera»

Un pequeño accidente dejó risas entre los fans de Jorge Medina cuando el cantante obligó a su comadre a regresar a una tienda departamental a pagar una prenda que se llevó por error, aunque el intérprete la tachó de ratera

“La ratera era mi comadre”, así exhibió el cantante Jorge Medina a la madrina de bautizo de sus hijos en un nuevo video de TikTok, en el que se aprecia cómo el ex vocalista de La Arrolladora obliga a la mujer a que se regrese a la tienda departamental de la que sustrajo por accidente una prenda de ropa. ¿Pero qué pasó?

El video del cantante inicia con él llevando de la mano y a paso rápido a su comadre de regreso a la tienda de un centro comercial en Puebla, mientras ella entre risas y avergonzada asegura que el presunto robo no fue premeditado, sino por accidente. Pese a la aclaración el resto de la familia presente no deja de reírse y rápidamente se dirigen a pagar el producto que sustrajeron en un descuido.

“No sabíamos por qué nos sonaba tanto la alarma antirrobo y resultó que la ratera era mi comadre”, se lee en el video viral.

Asimismo, en el video el intérprete de regional mexicano se dirige directamente a la cámara para detallar que cuando salieron de una tienda de ropa de ejercicio, los sensores de seguridad sonaban y pese a una revisión, nunca dejaron de sonar hasta que finalmente abandonaron el local.

Pero al cabo de un rato su comadre se dio cuenta que llevaba consigo unas calcetas que nunca agarró ni pagó, “¿en qué momento?”, se le escucha decir, mientras el famoso de 52 años bromea: “Por eso no la traigo”, haciendo eco en el supuesto robo.

Una vez que llegan a la tienda de ropa, Jorge Medina se dirige a los cajeros para exhibir a su parienta por el incidente; sin embargo, entre risas y reclamos en tono de broma, el intérprete de ‘Porque tú llegaste’ pagó por el producto para llevárselo y remediar el error.

“Ya supimos qué estaba sonando. Esta pinch* vieja llevaba unas calcetas, mira”, dijo el cantante mientras su comadre detalló que las calcetas iban atoradas en su bolsa y que las notó hasta que sintió el roce cuando iba caminando.

Por su parte, el ex de La Arrolladora no dejaba de gritar que le daba mucha vergüenza la situación, ¡pero también se lo tomó con mucho humor! Incluso bromeó diciendo que este supuesto modus operandi es algo que ella comete constantemente, ya sea en México o en el extranjero.

“Qué bruto, qué vergüenza, qué vergüenza. Tengan mucho cuidado con la señora esta, veanle la cara, vean la cara bien. Esta es la cara de la señora que se roba las calcetas; si la ven entrar a una tienda, cuídese de ella, no le mire los ojos, mírele las manos”, dijo entre risas y jaloneos con su comadre.

Cabe destacar que ella siempre reaccionó entre risas y comentarios como “estoy colorada”, pues su compadre jamás paró con las burlas e incluso le echó de su propia cuchara al mencionar que esta táctica la comete en todo tipo de tiendas.

“De veras, ha entrado a Best Buy, allá en San Diego y así le hace todo el tiempo”, dijo seguido de un golpe con un “no seas mentiroso”, de la mujer. “Trae aparatos, ibas a entrar a Samsung abusiva”, dijo.

El cantante se disculpó con los empleados de la tienda por la situación y tras recibir las calcetas en una bolsa y ahora sí con un ticket de compra, Jorge Medina se las regaló a su comadre. “Para eso la traigo, para reírme de ella”, dijo.

Y finalmente, una vez fuera de la tienda el intérprete de éxitos como ‘Mi segunda vida’, ‘El ruido de tus zapatos’ y ‘Presumeme’ lanzó un último chiste a la mujer: “‘¿Ahora qué sigue robarnos?, ¿no hay chance de ir a Samsung para que nos caiga un telefonito, una pantalla ando ocupando para el cuarto”.

El video publicado este fin de semana rápidamente se hizo viral y en la sección de comentarios los fans reaccionaron con todo tipo de mensajes, tanto que incluso Jorge Medina contestó algunos y aclaró algunas otras dudas.

“Fue un accidente de la bolsa, ps no supimos qué era, una revisadora de bolsas que traían” y “como quiera se le pega la cadena a mi comadre ya se le olvidó ahorita”, escribió el famoso. Por su parte, sus seguidores dejaron mensajes como:

Pobrecita jajaja y tú: “Vean su cara” jajaaja

Las chicas de la segunda tienda: Es que nos da pena. Jorge: Pena es robar, verdad comadre?

En veces la propia familia apaga tu brillo.

Recayó mi comadre también tiene el problemita.

Qué chingón que tengan esa sinceridad jajaja se la aplicaste como cuando somos niños y nos regresan a la tienda a pagar.