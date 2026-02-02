VIDEO: Pasajero de avión se quita la ropa e intenta saltar en pleno vuelo

El sujeto ruso se levantó de su asiento para correr por el pasillo de un extremo al otro. Los gritos de desesperación aumentaron cuando el hombre ordenó que lo dejaran bajar del avión

Un hombre de nacionalidad rusa provocó pánico en un vuelo de avión que partía de Vietnam con destino a Tailandia, toda vez que el sujeto se levantó de su asiento para comenzar a quitarse la ropa y gritar que se iba a aventar de la aeronave. El hecho quedó grabado por varios de los pasajeros.

De acuerdo con testigos, el sujeto ruso se levantó de su asiento para correr por el pasillo de un extremo al otro, y mientras eso sucedía iba quitando una a una la ropa que llevaba. Los gritos de desesperación aumentaron cuando el hombre ordenó que lo dejaran bajar del avión.

El sujeto habló todo el tiempo en ruso y amagó con abrir la escotilla del avión para lanzarse al vacío. El vuelo estaba a unos 15 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Don Mueang de Tailandia, por lo que los pasajeros y el personal del vuelo experimentaron momentos de horror.

¿El ruso logró saltar el avión?

El desesperado y colérico ruso había subido al avión del vuelo FFD647 de la aerolínea AirAsia en el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh de Vietnam y lo hizo de manera normal como el resto de los pasajeros. Pero a escasos minutos de llegar a su destino, el sujeto se alteró hasta amenazar con lanzarse del avión en pleno vuelo.

Mientras que el Airbus 320 estaba en el aire, el pasajero de Rusia primero fue al baño en varias ocasiones, lo que llamó la atención de los pasajeros y posteriormente de la tripulación del avión, quienes vieron cuando se quitaba la ropa y se quería aventar de la aeronave.

El ruso había hablado con otra persona que se piensa era su compañero de viaje, para después de ir al baño se dirigió a la cabina de los pilotos y de la tripulación para exigirles que salieran del lugar. Aunque el sujeto trató de ser calmado por su compañero y miembros de la tripulación, no consiguieron hacerlo.

El pasajero de ruso fue detenido

Con ustedes ‘Rusitos viajeros’… En el vuelo Nha Trang – Bangkok, un ruso causó caos en la cabina del avión. Corrió por el pasillo, se peleó con la tripulación, intentó iniciar una pelea y, al final, se quedó solo en ropa interior. ¡Si es que se lo pasan en grande! pic.twitter.com/HWko3sgjK2 — Juanjo Prego (@EsteparioTotal) January 30, 2026

Finalmente el alterado hombre fue entretenido para que no abriera la puerta de la escotilla y ocasionara una catástrofe con el resto de los pasajeros mientras estaban a una altura considerable, hasta que los pilotos del avión Airbus 320 lograron realizar el aterrizaje sin ninguna otra preocupación.

Al llegar a tierra, el extranjero ruso empujó la puerta del avión para abrirla. En su intentó de fuga del avión, el ciudadano de Rusia se lastimó una pierna y fue capturado de inmediato por la policía de Tailandia por alterar el orden público. El sujeto fue detenido por poner en peligro la aeronave y resistirse a la tripulación.